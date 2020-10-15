Прокуроры проверят выполнение программы «Дальневосточный гектар»

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить раздачу земель в рамках программы «Дальневосточный гектар». Дискредитировать эту государственную программу недопустимо.

«Это известная проблема, когда участки предоставляются без создания необходимой инфраструктуры <…> по «Дальневосточному гектару». Вы (ГУ Генпрокуратуры РФ по надзору за исполнением федерального законодательства — прим. ред.), — приводит РИА «Новости» слова Краснова во время рабочего визита на Дальний Восток.

По словам главы надзорного ведомства, проверка пройдет не только на региональном, но и на федеральном уровне. Прокуроры проверят Минвостокразвития: специалисты разберутся, насколько своевременно люди получили деньги.

Краснов подчеркнул, что «Дальневосточный гектар» — это важная государственная программа, поэтому нельзя допустить ее дискредитации.

Эта программа предусматривает бесплатную раздачу участков, которые через пять лет можно оформить в собственность. На нем можно построить дом, заниматься сельским хозяйством или вести бизнес.