Россияне смогут жаловаться на нарушения ПДД с помощью приложения

Приложение, при помощи которого можно будет фиксировать нарушения правил дорожного движения, должно заработать в России в 2022 году. Об этом сообщил Autonews.

«Новое федеральное приложение „Народный инспектор“ планируют создать на базе „Помощника Москвы“», — написало издание.

Москвичи при помощи сервиса смогут жаловаться на нарушения правил стоянки в зоне действия знаков «Стоянка запрещена», «Остановка запрещена», а также на газонах. Также люди смогут выражать свое недовольство в случае, если другой автомобилист не оплатил парковку.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил внедрить возможность штрафовать за нарушение правил на основе фото и видео, сделанных с помощью специального приложения. Эта инициатива должна заработать до 1 июня 2022 года. До этого момента кабмин должен будет внести изменения в законодательство.

Водители по-разному отнеслись к использованию такого приложения. Одни посчитали, что сервис создаст ненужное напряжение в обществе, другие уверены, что нововведение действительно поможет бороться с нарушителями правила дорожного движения.