Путин дал ряд поручений в сфере цифровых инноваций и искусственного интеллекта

Президент России Владимир Путин дал несколько поручений кабмину. В частности, необходимо до 1 февраля 2022 года доложить об организации общественных дискуссий о применении технологий искусственного интеллекта (ИИ) и рисках. Поручения президента были размещены на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека организовать проведение регулярных общественных дискуссий и информирование общественности о преимуществах применения технологий искусственного интеллекта и рисках, связанных с их применением», — сказано в опубликованном сообщении.

Об исполнении поручения необходимо доложить до 1 февраля 2022 года, далее — ежегодно.

Также до 1 февраля правительству поручено увеличить число российских и иностранных организаций, которые присоединились к Кодексу этики в сфере ИИ.

Глава государства также поручил доложить о защите прав на результаты интеллектуальной деятельности, которые были созданы с применением ИИ. Срок доклада о поручении — до 1 апреля 2022 года, далее — раз в полгода.

Российскому правительству совместно с Банком России поручено представить предложения о законодательных изменениях, позволяющих россиянам возражать против обработки их персональных данных. Срок исполнения этого поручения — 1 июня следующего года.

Подготовить проекты поправок в законы о доступе к наборам обезличенных данных с обеспечением безопасности и конфиденциальности поручено правительству и Госдуме. Сделать это нужно до 1 марта 2022 года. За исполнения поручения назначены ответственными премьер-министр страны Михаил Мишустин и председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Также Путин поручил российскому правительству обеспечить совершенствование применения экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций. В частности, определить использующих ИИ вредителей. Этот доклад правительство должно предоставить в срок до 1 апреля, далее — раз в полгода.