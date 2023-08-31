Общество 31 августа 2023, 10:30 Россияне смогут отказаться от хранения биометрии в ЕБС на «Госуслугах» Роскачество: россияне смогут запретить передачу биометрических данных в ЕБС РИА «Новости»

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Россияне смогут отказаться от передачи биометрических данных в Единую биометрическую систему (ЕБС). Это можно будет сделать даже после 1 сентября, так как конкретных сроков для отказа от их хранения и использования не установили. Об этом сообщили на сайте Роскачества.

Согласно новому закону с 1 июня биометрические персональные данные могут обрабатываться только внутри единой системы. Поэтому банки и иные организации обязаны передать всю имеющуюся биометрию россиян в ЕБС до 30 сентября текущего года. Они также должны предупредить своих клиентов об этой процедуре.

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«Сами организации после передачи данных не теряют право на их использование, но получают определенные ограничения. <…> Информация передается в зашифрованном виде», — указали в сообщении.

У граждан есть право отказаться от сдачи и хранения биометрии. Россияне могут установить на это запрет, обратившись в МФЦ. Однако если данные уже собраны, то подавать согласие на их размещение в ЕБС не нужно. В этом случае можно отозвать разрешение на использование биометрии. Оформление такого документа происходит на «Госуслугах» в разделе «Биометрия».

Кроме того, с 2024 года жители России смогут отозвать ранее данное согласие и запросить уничтожение биометрических данных.

Ранее оплату проезда на «Аэроэкспрессе» по биометрии запустили в аэропортах Внуково и Домодедово. Теперь гостям и жителям столицы понадобится лишь посмотреть в камеру, чтобы пройти через турникет и сесть в транспорт.