Подмосковье 18 мая 2023, 15:11 Оплату проезда на «Аэроэкспрессе» по биометрии запустили в аэропортах Внуково и Домодедово Аэроэкспресс

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Оплатить проезд на «Аэроэкспрессе» стало возможно по биометрии. Новая опция доступна в аэропортах Внуково и Домодедово. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В аэропортах к биометрии подключены по два турникета во всех терминалах — они обозначены специальными стикерами. Для прохода через турникет понадобится лишь посмотреть в камеру.

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Чтобы воспользоваться услугой, необходимо открыть личный кабинет пользователя в приложении «Метро Москвы», привязать биометрические данные и реквизиты банковской карты.

После идентификации пассажира с его счета спишутся деньги по тарифу «Стандарт». Отмечается, что оплата по биометрии на Домодедовском и Внуковском направлениях доступна только при поездке от и до Павелецкого и Киевского вокзалов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье сделают выделенки для автобусов на федеральных трассах. Пилотными дорогами станут М-7 «Волга», М-5 «Урал» и М-8 «Холмогоры».

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