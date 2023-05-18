18 мая 2023, 15:11
Оплату проезда на «Аэроэкспрессе» по биометрии запустили в аэропортах Внуково и Домодедово
Оплатить проезд на «Аэроэкспрессе» стало возможно по биометрии. Новая опция доступна в аэропортах Внуково и Домодедово. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В аэропортах к биометрии подключены по два турникета во всех терминалах — они обозначены специальными стикерами. Для прохода через турникет понадобится лишь посмотреть в камеру.
Реклама
Чтобы воспользоваться услугой, необходимо открыть личный кабинет пользователя в приложении «Метро Москвы», привязать биометрические данные и реквизиты банковской карты.
После идентификации пассажира с его счета спишутся деньги по тарифу «Стандарт». Отмечается, что оплата по биометрии на Домодедовском и Внуковском направлениях доступна только при поездке от и до Павелецкого и Киевского вокзалов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье сделают выделенки для автобусов на федеральных трассах. Пилотными дорогами станут М-7 «Волга», М-5 «Урал» и М-8 «Холмогоры».
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Аэропорт Домодедово
Аэропорт Внуково
Реклама
Реклама