Россияне с инвалидностью могут получить новую выплату к пенсии в 10 тысяч рублей

Российские пенсионеры с инвалидностью могут получить новую выплату в 10 тысяч рублей. Пособие выплачивается раз в год и является целевым. На выделенные деньги пенсионеры этой категории могут купить технические средства реабилитации.

Выплата станет доступна с 18 октября, рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева. Ее слова привел сайт Primpress.

«Если гражданину с инвалидностью полагаются технические средства реабилитации (ТСР), то он может дистанционно, через портал госуслуг, подать заявление и приложить все необходимые документы. Запрос будет направлен в нужное отделение соцзащиты, когда по результатам рассмотрения заявки гражданину придет направление на получение ТСР», — отметила она.

Система предоставления такого пособия уже работает — заявление можно оформить на сайте госуслуг.

Пенсионеру на основании этого заявления предоставляется сертификат на сумму 10 тысяч рублей.

В 2022 году в Москве намерены проиндексировать все социальные пособия. Минимальную пенсию в столице увеличат до более чем 21 тысячи рублей. Меры анонсировал мэр Москвы Сергей Собянин. Он заметил, что с 2010 года объем социальных выплат и социальный бюджет выросли почти в три раза.