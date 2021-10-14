Собянин пообещал поднять пенсии в Москве

В 2022 году в Москве намерены проиндексировать все социальные пособия. Минимальную пенсию в столице увеличат до более чем 21 тысячи рублей.

Меры анонсировал в интервью на телеканале ТВЦ мэр Москвы Сергей Собянин. Он заметил, что с 2010 года объем социальных выплат и социальный бюджет выросли почти в три раза.

«Даже с учетом всех инфляций и сопоставимых цифр как минимум на треть эти выплаты и объем социального бюджета увеличился. И в этом [2022] году мы тоже проиндексируем все социальные пособия, выплаты и так далее», — подчеркнул столичный градоначальник.

Собянин добавил, что минимальный размер пенсии в Москве увеличат до более чем 21 тысячи рублей. Сумма окажется в полтора раза больше федерального стандарта.

«В Москве практически по всем пособиям есть свои доплаты, дополнительный уровень социальной защиты. И мы поддерживаем этот высокий стандарт и заложили это в бюджете, несмотря на все сложности», — заключил мэр.

Он также сообщил, что со следующей недели в Москве начнется розыгрыш 10 квартир для сделавших прививку от коронавируса. Он продлится пять недель.