Россияне резко утратили интерес к льготной ипотеке: этому нашлось объяснение

Российские власти ввели льготную ипотеку в рамках антикризисных мер, но в последнее время спрос на нее резко упал. О причинах потери интереса к программе эксперты рассказали изданию «Известия».

Еще в 2020 году каждый четвертый кредит на жилье в России выдавался в рамках государственной программы. Но это привело к резкому росту цен на жилье, особенно в новостройках. Для многих потенциальных покупателей выгода от ставок оказалась перечеркнута реальными ценами.

В данный момент первичная и вторичная недвижимость стоят почти одинаково. Люди не готовы ждать, пока новый дом достроят и введут в эксплуатацию. Удобнее сразу купить готовую квартиру, считает гендиректор центра недвижимости «Квадрат» Павел Антонин.

Наталья Кузнецова, гендиректор агентства недвижимости «Бон Тон», добавила: резкий спад спроса на льготную ипотеку в июле обусловлен и сезоном. Сейчас у многих россиян отпуска. Многих перевели на удаленку, и люди уехали из города на дачу. В такой период все предпочитают отложить большие дела. Это касается и покупки недвижимости. По мнению некоторых экспертов, спрос на ипотеку начнет восстанавливаться уже осенью.

Ранее сообщалось, что остатки льготной ипотеки в России распределили между ведущими банками. При этом фокус перешел с крупных городов на отдаленные регионы страны.