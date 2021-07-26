Остатки льготной ипотеки распределили между российскими банками

Остатки госпрограммы льготной ипотеки на новостройки распределили между российскими банками. При этом фокус перешел с городов-миллионников на регионы. Об этом сообщил «Коммерсант».

По информации издания, средства из дополнительного объема господдержки ипотеки распределило АО «Дом.РФ». Программу увеличили на 230 миллиардов рублей. В итоге общий объем составит 2,08 триллиона рублей.

Согласно данным оператора, банки запросили 659,7 миллиарда рублей. Эта сумма превысила выделенный дополнительно лимит в 2,86 раза. Сбербанк запрашивал 161 миллиард рублей, но получил 56,1 миллиарда. ВТБ предоставили 40,1 миллиарда вместе 115 миллиардов, а Альфа-банку выделили 25,1 миллиарда при запросе 72 миллиардов.

Со 2 июля программу льготной ипотеки во всех регионах ограничили суммой не более трех миллионов рублей. Нововведения сместили фокус с крупных городов. Как заявили в Сбербанке, больше всего программой интересуются в Москве, Петербурге, Свердловской области, Краснодарском крае и Новосибирской области. При этом спрос в первых двух городах снизился.