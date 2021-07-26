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    26 июля 2021, 04:53

    Остатки льготной ипотеки распределили между российскими банками

    Дарья Бунякова

    Остатки госпрограммы льготной ипотеки на новостройки распределили между российскими банками. При этом фокус перешел с городов-миллионников на регионы. Об этом сообщил «Коммерсант».

    Остатки льготной ипотеки распределили между российскими банками

    По информации издания, средства из дополнительного объема господдержки ипотеки распределило АО «Дом.РФ». Программу увеличили на 230 миллиардов рублей. В итоге общий объем составит 2,08 триллиона рублей.

    Согласно данным оператора, банки запросили 659,7 миллиарда рублей. Эта сумма превысила выделенный дополнительно лимит в 2,86 раза. Сбербанк запрашивал 161 миллиард рублей, но получил 56,1 миллиарда. ВТБ предоставили 40,1 миллиарда вместе 115 миллиардов, а Альфа-банку выделили 25,1 миллиарда при запросе 72 миллиардов.

    Со 2 июля программу льготной ипотеки во всех регионах ограничили суммой не более трех миллионов рублей. Нововведения сместили фокус с крупных городов. Как заявили в Сбербанке, больше всего программой интересуются в Москве, Петербурге, Свердловской области, Краснодарском крае и Новосибирской области. При этом спрос в первых двух городах снизился.