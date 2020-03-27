Россияне решили забрать деньги из банков. Как это предотвратить?

Предложение Путина взимать налог с доходов по вкладам испугала россиян. В банках считают, что суть нововведений поняли не все. Теперь люди хотят забрать вклады и снимают наличные деньги со счетов.

Ассоциация банков России описала ситуацию в письме главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, сообщил сайт РБК. Сведений о порядке, сроках и самих плательщиках налога крайне мало, поэтому уже поползли слухи о реализации инициативы президента.

«[Это] может спровоцировать „набег“ на банки, первые признаки которого уже видны», — говорится в документе.

Авторы письма попросили у регулятора подробно объяснить новые правила. В Ассоциации считают, что ЦБ не лишним было бы расширить меры по предоставлению банкам ликвидности. Например, на шесть месяцев открыть беззалоговые кредитные линии тем из них, кто не входит в число 11 системно значимых.

У Банка России также просят запустить валютное РЕПО под ценные бумаги в качестве обеспечения. Это особый вид сделки, который используется для быстрого получения денежных средств без залога и кредитов.

Если у регулятора будут другие предложения, в Ассоциации готовы ими воспользоваться.

Президент РФ Владимир Путин обратился к нации 25 марта. Глава государства в том числе предложил ввести 13% налог на доходы от депозитов и купонный доход от вложений в облигации. Платить придется, если проценты на вложения превышают миллион рублей.