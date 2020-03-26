Налог на банковские проценты введут в следующем году

Налог с банковских депозитов будет введен в 2021. При этом суммы начнут удерживать через год, в 2022.

Об этом сообщил "Говорит Москва" министр финансов Антон Силуанов. Для граждан, у которых валютные вклады, налог будет пересчитываться по курсу Центробанка отдельно за каждый день.

Как рассказал глава Минфина, налогообложение процентов по вкладам существует в большинстве стран мира.

«Банковские проценты — это такой же доход, как и доход от ценных бумаг, который облагается налогом», — заключил Силуанов.

26 марта Владимир Путин предложил облагать налогом процентный доход с крупных вкладов в банках. С дохода по вкладам и ценным бумагам свыше одного миллиона рублей будет удерживаться 13%. Кремль объяснил, что мера не временная. А это значит, что налоги за вклады больше одного миллиона рублей россияне, возможно, будут платить всегда.