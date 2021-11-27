Россияне рассказали о желаемых новогодних подарках от своих возлюбленных

Мужчины хотят получить от своих женщин на Новый год любовь и заботу, этот ответ стал самым популярным в опросе. Каждая 10-я женщина ждет от возлюбленного в подарок драгоценности. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы SuperJob.

Мужчины также ждут в подарок новый телефон или планшет (8%), ювелирку и деньги (по 4%), одежду (3%) и сюрпризов (3%). Женщины, помимо драгоценностей, думают о гаджетах (8%), путешествиях и парфюме (по 7%), любовь и внимание волнует 6% женщин, а деньги и одежда — 5% и 3% соответственно. Получить машину на Новый год хотят 2% представительниц прекрасного пола.

Аналитики провели этот опрос с 15 по 24 ноября 2021 года. В нем приняли участие три тысячи респондентов изо всех уголков России, которые состоят в браке или отношениях.

Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития, экономист Никита Масленников рекомендовал россиянам купить новогодние подарки для близких в ноябре, так как в декабре цены на непродовольственные товары традиционно подрастут.