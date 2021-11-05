Россиянам посоветовали купить новогодние подарки в ноябре

Россиянам лучше заранее начать покупать подарки на Новый год — ноябрь как раз для этого идеально подходит. По мнению руководителя направления «Финансы и экономика» Института современного развития, экономиста Никиты Масленникова, в декабре резко вырастут цены на непродовольственные товары.

«Если нужно что-то покупать из непродовольственных товаров — бытовую и компьютерную технику, гаджеты, то желательно делать это уже сейчас. Потому что в декабре может быть достаточно серьезный скачок цен», — рассказал Масленников в беседе с Ura.ru.

Эксперт пояснил, что непродовольственные товары стабильно дорожают из-за разрыва в транспортно-логистических цепочках. Также по его прогнозу, темпы роста инфляции на непродовольственном рынке сохранятся.

Ранее эксперт Масленников предупредил о подорожании овощей и молока к Новому году. По его словам, в октябре стоимость фруктов и овощей уже выросла на 8,65%. Стоимость остальных продуктов тоже выросла, но в четыре раза меньше. Все дело в том, что текущее подорожание связано с предыдущим рожаем, который начал заканчиваться. Из-за этого произошли провалы в логистике.