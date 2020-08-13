Россияне рассказали о трудностях при работе на удаленке

Многие жители России из ситуации с коронавирусом до сих пор работают удаленно. Роструд провел опрос и узнал, что людям не нравится в таком формате труда.

Результаты исследования опубликовал RT. Так, более 22% респондентов заявили, что родные отвлекают их от дела. Еще 21,1% пожаловались на трудности с организацией рабочего графика. А 13,17% заявили о плохой коммуникации с коллегами. Кроме того, 12,47% назвали главным минусом то, что продолжают трудиться и после официального окончания рабочего дня.

Однако почти четверть опрошенных (24,82%) отметили, что у них нет претензий к удаленной работе. Также люди назвали и плюсы удаленки. Больше всего сотрудникам нравится то, что не нужно тратить время на дорогу до своей компании. Так ответили 35,17%. Еще 17,03% отметили и то, что могут выбирать, в каком месте (откуда) будут работать. При этом 14,96% — рассказали о более удобном планировании рабочего дня.

Интересно ответили 8,29%. Они заявили, что главный плюс для них — неучастие в офисной жизни и сплетнях. Еще 24,54% не нашли никаких положительных сторон в данном формате работы.

Роструд провел опрос в мае и июне 2020 года. В нем участвовали 55 тысяч человек. Ранее стало известно, какие страны больше всего преуспели в переводе работников на удаленку.