Названы самые передовые страны по переходу на удаленку

Больше всего сотрудников, готовых работать из дома, проживают в Люксембурге — на удаленку там можно перевести свыше 50% занятых. Далее идут Израиль (47%), Швеция (44%) и Чехия (43%), следует из оценки Всемирного банка.

Замыкает пятерку стран с максимальным потенциалом для работы из дома Эстония. На удаленку там можно перевести 38% работников.

По данным организации, наибольшая доля сотрудников может перейти на удаленную работу странах с высоким ВВП на душу населения, сообщил «Коммерсант».

Там, где номинальный ВВП на душу населения превышает 12,5 тысячи долларов, каждое третье рабочее место можно организовать на дому. В странах с низким уровнем дохода (ВВП ниже 1035 долларов) на удаленку можно перевести менее 4% сотрудников.

Меньше всего на работу из дома могут рассчитывать жители беднейших стран Африки — Зимбабве (6%) и Эфиопии (5,5%).