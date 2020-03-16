Россияне рассказали о работе мечты. Главное — высокая зарплата
Рейтинг главных критериев работы мечты составили аналитики сервиса по поиску вакансий. Результаты исследования опубликовал сайт RТ.
Участникам опроса предложили выбрать максимум три главных критерия идеального трудоустройства. Размер зарплаты назвали 79% опрошенных, чуть меньше — 78% — высказались за стабильность, а 69% респондентов упомянули хороший коллектив.
Хорошо, если до офиса удобно добираться или он недалеко от места жительства. Так считают 52% участников исследования. Для идеальной работы 48% россиян отметили необходимыми комфортные условия труда.
Опытность руководителя волнует лишь 43% опрошенных, о наличии соцпакета и нематериальных бонусов вспомнили 32%. Еще 27% считают, что хорошо иметь гибкий график.
Меньше всего на звание идеальной работы влияет отсутствие дресс-кода. Всего 12% назвали этот фактор. Возможность удаленного сотрудничества — полностью или частично — упомянули 15%, известность и надежность компании — 16%.
Специалисты опросили 5,7 тысячи россиян из всех регионов страны.
Подмосковье включили в число регионов с наиболее низким уровнем безработицы. Московская область за период с ноября 2019-го по январь 2020 года остановилась на показателе в 2,6%.