Одним из главных критериев идеальной работы россияне назвали высокую заработную плату. Свою роль играют стабильность и хороший коллектив, удобно расположенный офис и его близость к дому.

Рейтинг главных критериев работы мечты составили аналитики сервиса по поиску вакансий. Результаты исследования опубликовал сайт RТ.

Участникам опроса предложили выбрать максимум три главных критерия идеального трудоустройства. Размер зарплаты назвали 79% опрошенных, чуть меньше — 78% — высказались за стабильность, а 69% респондентов упомянули хороший коллектив.

Хорошо, если до офиса удобно добираться или он недалеко от места жительства. Так считают 52% участников исследования. Для идеальной работы 48% россиян отметили необходимыми комфортные условия труда.

Опытность руководителя волнует лишь 43% опрошенных, о наличии соцпакета и нематериальных бонусов вспомнили 32%. Еще 27% считают, что хорошо иметь гибкий график.

Меньше всего на звание идеальной работы влияет отсутствие дресс-кода. Всего 12% назвали этот фактор. Возможность удаленного сотрудничества — полностью или частично — упомянули 15%, известность и надежность компании — 16%.

Специалисты опросили 5,7 тысячи россиян из всех регионов страны.

Подмосковье включили в число регионов с наиболее низким уровнем безработицы. Московская область за период с ноября 2019-го по январь 2020 года остановилась на показателе в 2,6%.