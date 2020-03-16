Подмосковье включили в топ-5 регионов с самой низкой безработицей

Московская область вошла в число регионов с самым низким уровнем безработицы в России. Наиболее высокие показатели — на Кавказе. Безработных в целом стало меньше, чем год назад.

С ноября 2019 по январь 2020 года безработных по стране было 4,6%. Показатель понизился на 0,2 процентных пункта, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на проведенное исследование. В 38 регионах уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране.

За ноябрь–январь численность рабочей силы равнялась около 75,6 миллиона человек. В расчет специалисты брали людей в возрасте от 15 лет и старше. Из них 3,5 миллиона, указано в данных Росстата, безработные. Годом ранее таких было 3,7 миллиона.

Среди тех, у кого нет работы, 18,5% — это молодежь в возрасте до 25 лет. Еще 19% безработных — россияне от 50 лет и старше. Средний возраст оставшегося без работы — 36,8 года. Некоторые не могут устроиться на работу около 6,9 месяца, 22,6% ищут ее больше года. Сложная ситуация складывается и в сельской местности: работу больше года не могут найти 29,2% жителей.

Москва и Санкт-Петербург показали самые низкие значения по безработице — в обеих столицах она находится на уровне 1,5%. Далее следуют Ямало-Ненецкий автономный округ с 1,8% и Ханты-Мансийский автономный округ, где безработных 2,3%. Московская область вошла в топ-5 регионов с показателем в 2,6%.

Уровень безработицы превысил 10% в восьми российских регионах. Хуже всего дела обстоят в Ингушетии — там без работы осталось больше четверти населения (26,3%). В Северной Осетии показатель достиг уровня 13,6%, в Чечне и Дагестане — по 13,5%, а на Алтае — 12,9%. В Туве безработных 11,8%, в Карачаево-Черкесии — 11,4%, в Кабардино-Балкарии — 11,2%.

За ноябрь 2019 — январь 2020 года уровень безработицы снизился в 57 регионах. Еще в пяти ситуация не изменилась, а в 23-х — показатели выросли. За прошлый отчетный период регионов с положительной динамикой было меньше. Сейчас в этом плане лидирует Карачаево-Черкесия, где безработица снизилась на 4,8 процентных пункта.

Эксперты считают, что в первой половине 2020 года, скорее всего, безработица в России сохранится на текущем уровне и будет довольно низкой. Ситуация может обостриться из-за состояния мировой экономики.