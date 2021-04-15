Финансовый эксперт объяснил, в какой валюте лучше копить деньги

Финансовый эксперт Ян Марчинский рассказал, что деньги лучше копить только в твердых валютах. Речь идет о единицах со стабильными покупательной способностью и обменным курсом, сообщил сайт NEWS.ru.

Специалист отметил, что в среднем курс доллара к рублю каждый год растет на 8%.

«Надо понимать, что Россия — страна с сырьевой экономикой. Любым экономикам, ориентированным на экспорт, невыгодна сильная национальная валюта. Для них предпочтительнее ситуация, при которой наблюдается ее некоторое ослабление по отношению к сильным валютам», — уточнил Марчинский.

Эксперт отметил, что цены на большую часть товаров практически в любой стране мира имеют валютную составляющую. Когда происходит девальвация рубля, стоимость товаров в магазинах растет активнее, а накопления в национальной валюте быстро обесцениваются.

Марчинский посоветовал часть средств держать в долларах, а другую часть — в евро и франках.