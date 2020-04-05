Россияне рассказали, куда они пустят накопленные на поездки деньги

Коронавирус внес свои коррективы в туристические планы россиян. В целях предотвращения распространения инфекции в стране ограничено передвижение, перевозчики сократили авиа и ж\д сообщение, зарубежные полеты и поезда отменили. Да и туристы отказываются летать и ездить за границу из-за риска заразиться.

Уже приготовленные для поездки деньги в будущем на эти же цели предполагают использовать 50% участников исследования в возрасте от 30 до 39 лет, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные исследования «Ромир». Это самая мобильная группа населения.

А вот россияне в возрасте от 50 до 60 лет меньше всего заинтересованы в будущих поездках. Деньги для путешествий отложат только 21% представителей этой группы. Еще треть респондентов предпочла высвободившиеся средства оставить при себе. Таким образом они хотят создать собственную финансовую «подушку безопасности». 16% опрошенных планируют потратить эти деньги на повседневные покупки. Заплатить по кредитам и раздать долги за счет «туристических» денег намерены еще 13%.

Сейчас практически во всех регионах России введен режим изоляции. Это сделано для предотвращения распространения инфекции на территории страны. Во время самоизоляции россияне общаются с семьей, едят и спят. Это самые популярные занятия сограждан в период пандемии. Учебе и физкультуре тоже досталось место в этом списке.