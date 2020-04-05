Названы самые популярные занятия россиян во время самоизоляции

Во время самоизоляции россияне общаются с семьей, едят и спят. Это самые популярные занятия сограждан в период пандемии. Учебе и физкультуре тоже досталось место в этом списке.

Сайт стопкоронавирус.рф провел опрос россиян в мессенджерах. Люди поделились, чем занимаются во время самоизоляции.

«На первом месте общение с семьей (от 21% в Telegram до 43% в Viber). На втором — еда и сон (27% — „ВКонтакте“, 21% — Telegram, 11% — в Viber). Третье место разделилось между обучением тому, на что раньше не было времени, и физкультурой (по 7%)», — говорится в сообщении сайта.

22% опрошенных в Теlеgrаm рассказали, что свободного времени из-за самоизоляции у них не прибавилось. Менее 20% опрошенных пока не могут использовать появившееся время для себя из-за других забот. В опросе приняли участие более 200 тысяч человек.

С начала недели в большинстве регионов России ввели режим жесткой самоизоляции, который запрещает выходить на улицу без крайней нужды. Больше всего случаев заражения коронавирусом медики зафиксировали в Москве. За сутки инфекцию подхватили еще 536 человек. Всего в столице 3893 инфицированных.