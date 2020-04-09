Российские туристы остались в Сеуле из-за отмены рейса

Рейс Сеул — Владивосток авиакомпании «Аврора» отменен. Он должен был вернуть россиян на родину, но перевозчик не получил разрешение от Росавиации.

В пресс-службе авиакомпании подтвердили, что пока не смогли договориться с Росавиацией о выполнении чартера из Южной Кореи.

«Сегодня вывозной рейс „Авроры“ номер 5437 из Сеула отменен. Пока информации о том, когда он состоится, нет», — рассказал РИА «Новости» представитель аэропорта Владивостока.

«Интерфакс» написал, что речь идет и о рейсе Сеул — Хабаровск. Он также отменен.

«Аврора» подчеркнула, что у нее есть все технические возможности для выполнения рейсов в любой день, но «вопрос выдачи разрешения на осуществление такого рейса находится вне зоны ее компетенции».

При этом она напомнила, что по решению российских властей утвержден особый порядок вывоза россиян на родину. На эвакуационные рейсы могут попасть только граждане РФ, которые покинули Россию после 1 января 2020 года. В самолет могут попасть лишь люди, которые прошли анкетирование на портале Госуслуг и находятся в списках Минкомсвязи РФ.

Перевозчик отметил, что с 31 марта ежедневно отправляет заявки на выполнение специальных чартеров для вывоза россиян из Сеула в Хабаровск и Владивосток, но получает отказы.

Накануне министр транспорта Сахалинской области Валерий Спиченко заявил, что авиакомпания «Аврора» собирается 9 апреля вывезти российских туристов из Сеула. По предварительной информации, в Южной Корее остаются 300 россиян, которые не могут покинуть страну из-за пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что «Уральские авиалинии» не получили разрешение от Росавиации для эвакуационного рейса в Индию.

Россия с 4 апреля приостановила вылета за границу для эвакуации оставшихся там граждан РФ. Такое решение объяснили защитой здоровья россиян и борьбой с распространением коронавируса.