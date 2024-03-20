Эксклюзив 20 марта 2024, 13:44 Россияне рассказали, где и как сталкивались с хамским отношением «Вебер»: 89% россиян сталкивались с хамством Unsplash

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Абсолютное большинство россиян сталкивались с хамством, чаще всего на автодорогах и в интернете. Более 90% опрошенных назвали себя воспитанными людьми. В распоряжении «360» оказались результаты исследования социологического агентства «Вебер» — проекта АНО «Диалог» и АНО «Диалог регионы».

Исследование методом River Sampling провели 11 марта, специалисты опросили в интернете 1400 совершеннолетних жителей России. Большинство участников исследования, 89%, признались, что сталкивались с хамством. Под этим определением 83% россиян подразумевали игнорирование замечаний окружающих за неудобства, 63% — неуместные комментарии, навязчивое внимание и комплименты, 59% — прослушивание музыки и просмотр видео в общественных местах без наушников.

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Почти двум третям россиян, 60%, хамили на дорогах и в интернете, 48% — в общественном транспорте и поликлиниках. В магазинах с грубостью столкнулись 43% опрошенных, на улице — 28%, на рынке — 22%.

Воспитанными назвали себя 92% россиян. Место в общественном транспорте уступали 83% участников исследования, причем только 3% — после просьбы. Проходить без очереди не позволяли себе 73% респондентов. Столько же даже в спешке не прерывали разговор. Еще 65% признались, что изредка вели себя раздраженно в общественном месте, 32% никогда такого не делали.

Россиян спросили, как они научились готовить. Меньше половины получили рецепты от родственников, большинство смотрели ролики в соцсетях.