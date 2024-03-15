Общество 15 марта 2024, 02:09 Большинство россиян признались, что учатся готовить по роликам из соцсетей Freepik

Читать 360tv в

Большинство россиян учились готовить и развивали свои кулинарные навыки с помощью контента из социальных сетей. Об этом сообщили в исследовании, проведенном «Одноклассниками» и Lady Mail.ru (проект технологической компании VK).

В опросе участвовали около трех тысяч пользователей по всей стране.

Реклама

Выяснилось, что 60% респондентов смотрели обучающие видео и читали пошаговые инструкции в тематических группах, у блогеров или в ленте с публикациями друзей. Еще 38% опрошенных признались, что их научили готовить родственники и друзья.

Mail.ru

Что касается новых рецептов, то в соцсетях их искали 54% респондентов, экспериментировали — 22%, пользовались книгами рецептов — 18%, а 6% опрошенных вообще новинки не готовили.

В ходе исследования выяснилось, что россияне предпочитают готовить на завтрак. Больше половины опрошенных себя не утруждают и едят такие простые блюда, как яичница-глазунья или хлопья. Завтрак пропускают 13% респондентов, а 6% утренний прием пищи получают вне дома.

В исследовании также отметили, что пользователей ОК больше интересует контент с рецептами оладьев, блинов, блюд из яиц. Кроме того, кулинария оказалась одной из самых популярных тем в ОК и сервисе «Увлечения».