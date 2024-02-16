Общество 16 февраля 2024, 02:25 Россияне рассказали, что хотели бы получить на 23 Февраля «Известия»: россияне хотят получить на 23 Февраля сертификаты и сладости Freepik

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Большинство российских мужчин считают приятным и уместным подарком на 23 февраля сертификат на покупки. Об этом написали «Известия» со ссылкой на совместное исследование сервиса «Работа.ру» и финтех-компании ЮMoney.

Согласно результатам работы, у 66% россиян в компаниях принято поздравлять коллег с гендерными праздниками. Самым популярным подарком на 23 февраля оказались сертификаты на покупки — их считают уместными и полезными 42% россиян. Чуть меньше — 38% — предпочитают дарить и получать угощения и сладости, а 28% — тематические сувениры.

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Еще 24% посчитали хорошим подарком алкоголь, 20% — сертификаты на процедуры и развлечения, 17% — спортивный инвентарь, а 8% — книги.

Ранее стилист Дарья Ломкова посоветовала подарить мужчине на 23 февраля рубашку или свитшот. Главное, при выборе одежды учитывать предпочтения получателя, его стиль и любимый цвет.