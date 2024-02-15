Общество 15 февраля 2024, 19:11 Стилист Ломкова посоветовала подарить мужчине на 23 февраля рубашку

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Хорошим подарком для мужчины на 23 февраля будет рубашка или свитшот. Об этом рассказала РИАМО стилист Дарья Ломкова.

Она объяснила, что такой презент будет универсальным и подойдет любому мужчине. Однако при выборе нужно учитывать его вкус и стиль.

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«Например, рубашка всегда является классическим и полезным подарком. Выберите ее в соответствии с предпочтениями получателя, учитывайте его любимый цвет и стиль», — заявила Ломкова.

Как добавил «Петербургский дневник», носки тоже могут стать хорошим подарком. Но стоит остановиться на варианте с ярким узором.

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