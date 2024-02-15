15 февраля 2024, 19:11
Стилист Ломкова посоветовала подарить мужчине на 23 февраля рубашку
Хорошим подарком для мужчины на 23 февраля будет рубашка или свитшот. Об этом рассказала РИАМО стилист Дарья Ломкова.
Она объяснила, что такой презент будет универсальным и подойдет любому мужчине. Однако при выборе нужно учитывать его вкус и стиль.
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«Например, рубашка всегда является классическим и полезным подарком. Выберите ее в соответствии с предпочтениями получателя, учитывайте его любимый цвет и стиль», — заявила Ломкова.
Как добавил «Петербургский дневник», носки тоже могут стать хорошим подарком. Но стоит остановиться на варианте с ярким узором.
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