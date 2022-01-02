Россияне рассказали, чем им больше всего запомнился 2021 год

Введение QR-кодов и локдауны стали самыми запоминающимися событиями 2021 года для россиян. Об этом со ссылкой на результаты опроса HeadHunter написало РИА «Новости».

Большинство россиян (58%) признались, что больше всего в прошлом году им запомнилось введение QR-кодов в регионах. Среди женщин такой ответ звучал чаще (63%), чем его можно было услышать от мужчин (53%).

Среди профессий QR-коды особенно врезались в память бухгалтерам (68%), административным работникам (62%), а также представителям транспортной сферы, специалистам по продажам и высшему менеджменту (по 61%).

Больше всего год запомнился QR-кодами жителям Пермского края (75%), Челябинской и Самарской областей (по 73%).

На втором месте — летние и осенние локдауны, которые назвали 31% опрошенных. Особенно они запомнились жителям Самарской области (43%), а среди профессий — сотрудникам сферы продаж (41%).

Третьим самым запоминающимся событием 2021 года для россиян стал захват власти в Афганистане запрещенной в РФ террористической организацией «Талибан». Именно так заявили 26% респондентов, больше всего — в Челябинской области (38%) и среди IT-работников (39%).

Четвертым стало нападение казанского стрелка на гимназию. Эта трагедия сильнее всего запомнилась 24% опрошенных.

Пятое место заняло признание журналистов и СМИ иностранными агентами, которое назвали 22% участников опроса.

Ранее сообщалось, что среди всех мировых политиков президент РФ Владимир Путин стал самым упоминаемым в СМИ в 2021 году.