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    02 января 2022, 10:47

    Россияне рассказали, чем им больше всего запомнился 2021 год

    HeadHunter: введение QR-кодов стало для россиян самым запоминающимся событием 2021 года

    Александр Блинов

    Введение QR-кодов и локдауны стали самыми запоминающимися событиями 2021 года для россиян. Об этом со ссылкой на результаты опроса HeadHunter написало РИА «Новости».

    Россияне рассказали, чем им больше всего запомнился 2021 год

    Большинство россиян (58%) признались, что больше всего в прошлом году им запомнилось введение QR-кодов в регионах. Среди женщин такой ответ звучал чаще (63%), чем его можно было услышать от мужчин (53%).

    Среди профессий QR-коды особенно врезались в память бухгалтерам (68%), административным работникам (62%), а также представителям транспортной сферы, специалистам по продажам и высшему менеджменту (по 61%).

    Больше всего год запомнился QR-кодами жителям Пермского края (75%), Челябинской и Самарской областей (по 73%).

    На втором месте — летние и осенние локдауны, которые назвали 31% опрошенных. Особенно они запомнились жителям Самарской области (43%), а среди профессий — сотрудникам сферы продаж (41%).

    Третьим самым запоминающимся событием 2021 года для россиян стал захват власти в Афганистане запрещенной в РФ террористической организацией «Талибан». Именно так заявили 26% респондентов, больше всего — в Челябинской области (38%) и среди IT-работников (39%).

    Четвертым стало нападение казанского стрелка на гимназию. Эта трагедия сильнее всего запомнилась 24% опрошенных.

    Пятое место заняло признание журналистов и СМИ иностранными агентами, которое назвали 22% участников опроса.

    Ранее сообщалось, что среди всех мировых политиков президент РФ Владимир Путин стал самым упоминаемым в СМИ в 2021 году.