Путин и Байден стали самыми упоминаемыми персонами в 2021 году
Президент России Владимир Путин снова оказался абсолютным лидером среди упоминаемых в СМИ персон — по итогам 2021 года его упоминали 4 009 402 раза. Это касается российских изданий политической и экономической направленности, передал «Интерфакс».
Кроме него миллионную планку преодолел только американский президент Джо Байден. 1 млн 453 017 упоминаний в СМИ.
В первую десятку из россиян вошли:
пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков - 612 333 ссылки и второе место;
премьер РФ Михаил Мишустин - 597 950 ссылок, третье место;
блогер Алексей Навальный — 578 607 упоминаний, четвертое место;
мэр Москвы Сергей Собянин - 551 750 упоминаний, пятое место;
глава МИД РФ Сергей Лавров — 365 183 ссылки, шестой;
губернатор Подмосковья Андрей Воробьев — 290 596, седьмой;
вице-премьер Татьяна Голикова — 247 563, восьмая;
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова — 241 055, девятая;
министр обороны Сергей Шойгу — 232 918 ссылок, десятый.
«Ушли» из российского топ-10 зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
В «пятерку» иностранной части рейтинга после Байдена вошли:
украинский президент Владимир Зеленский с 850 595 ссылками (второе место),
его белорусский коллега Александр Лукашенко (685 953 ссылки, третье место),
экс-президент США Дональд Трамп (477 354 упоминания, четвертое место)
бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель (242 196 упоминаний, пятое место).
Ранее Forbes назвал самых «обедневших» за год российских миллиардеров.