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    31 декабря 2021, 17:16

    Путин и Байден стали самыми упоминаемыми персонами в 2021 году

    Михаил Закурдаев

    Президент России Владимир Путин снова оказался абсолютным лидером среди упоминаемых в СМИ персон — по итогам 2021 года его упоминали 4 009 402 раза. Это касается российских изданий политической и экономической направленности, передал «Интерфакс».

    Путин и Байден стали самыми упоминаемыми персонами в 2021 году

    Кроме него миллионную планку преодолел только американский президент Джо Байден. 1 млн 453 017 упоминаний в СМИ.

    В первую десятку из россиян вошли:

    пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков - 612 333 ссылки и второе место;

    премьер РФ Михаил Мишустин - 597 950 ссылок, третье место;

    блогер Алексей Навальный — 578 607 упоминаний, четвертое место;

    мэр Москвы Сергей Собянин - 551 750 упоминаний, пятое место;

    глава МИД РФ Сергей Лавров — 365 183 ссылки, шестой;

    губернатор Подмосковья Андрей Воробьев — 290 596, седьмой;

    вице-премьер Татьяна Голикова — 247 563, восьмая;

    официальный представитель МИД РФ Мария Захарова — 241 055, девятая;

    министр обороны Сергей Шойгу — 232 918 ссылок, десятый.

    «Ушли» из российского топ-10 зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

    В «пятерку» иностранной части рейтинга после Байдена вошли:

    украинский президент Владимир Зеленский с 850 595 ссылками (второе место),

    его белорусский коллега Александр Лукашенко (685 953 ссылки, третье место),

    экс-президент США Дональд Трамп (477 354 упоминания, четвертое место)

    бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель (242 196 упоминаний, пятое место).

    Ранее Forbes назвал самых «обедневших» за год российских миллиардеров.