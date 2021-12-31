Путин и Байден стали самыми упоминаемыми персонами в 2021 году

Президент России Владимир Путин снова оказался абсолютным лидером среди упоминаемых в СМИ персон — по итогам 2021 года его упоминали 4 009 402 раза. Это касается российских изданий политической и экономической направленности, передал «Интерфакс».

Кроме него миллионную планку преодолел только американский президент Джо Байден. 1 млн 453 017 упоминаний в СМИ.

В первую десятку из россиян вошли:

пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков - 612 333 ссылки и второе место;

премьер РФ Михаил Мишустин - 597 950 ссылок, третье место;

блогер Алексей Навальный — 578 607 упоминаний, четвертое место;

мэр Москвы Сергей Собянин - 551 750 упоминаний, пятое место;

глава МИД РФ Сергей Лавров — 365 183 ссылки, шестой;

губернатор Подмосковья Андрей Воробьев — 290 596, седьмой;

вице-премьер Татьяна Голикова — 247 563, восьмая;

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова — 241 055, девятая;

министр обороны Сергей Шойгу — 232 918 ссылок, десятый.

«Ушли» из российского топ-10 зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В «пятерку» иностранной части рейтинга после Байдена вошли:

украинский президент Владимир Зеленский с 850 595 ссылками (второе место),

его белорусский коллега Александр Лукашенко (685 953 ссылки, третье место),

экс-президент США Дональд Трамп (477 354 упоминания, четвертое место)

бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель (242 196 упоминаний, пятое место).

Ранее Forbes назвал самых «обедневших» за год российских миллиардеров.