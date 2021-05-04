Россияне признались, хотят ли вернуться в офисы с удаленки

Аналитики провели опрос и выяснили, что большинство россиян хорошо относятся к удаленному формату работы. Только 4% респондентов хотят обратно в офис. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.

«Подавляющее большинство опрошенных (88%) позитивно оценивают опыт удаленной работы. Из них 45% отмечают, что дистанционный формат привлекал их всегда, а 43% открыли его преимущества только в течение прошедшего года», — говорится в тексе.

За последний год более половины опрошенных — 54% — работали удаленно на постоянной основе, 22% — около полугода, периодически возвращаясь в офис, а остальные 24% — несколько месяцев или даже меньше. Всего в опросе приняли участие одна тысяча человек.

Из опроса также следует, что после окончания пандемии работать несколько дней в неделю из дома смогут 41% опрошенных, 36% респондентов рассказали, что им работодатели позволят перейти на полностью удаленный формат. В полном объеме использовать эти возможности намерены 60% работников. Время от времени хотят работать удаленно 35% опрошенных. Только 4% признались, что хотели бы работать из офиса, как только это будет возможно.

По словам управляющего директора по работе с персоналом Райффайзенбанка Владимира Химаныча, офисная работа в традиционном понимании скоро уйдет в прошлое.