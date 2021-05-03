В Реутове главным приоритетом является развитие бизнеса и работа для местных жителей. Об этом в РИАМО рассказали со ссылкой на слова главы округа Станислава Каторова.

Глава Реутова Станислав Каторов после обращения губернатора Московской области рассказал о задачах властей округа. Он уточнил, что главное — обеспечить в муниципалитете позитивные перемены, которые заметят все жители.

По мнению Каторова, обращение губернатора послужило катализатором положительных изменений в Московской области и дало властям ориентиры в развитии экономики и других сфер.

«Губернатор Андрей Воробьев не только провел детальный анализ непростого года, прошедшего под флагом борьбы с коронавирусной инфекцией, но и определил простые и понятные задачи для дальнейшего развития экономики, промышленности, социальной сферы и благоустройства Подмосковья. В первую очередь это создание новых рабочих мест и реформирование центров занятости населения», — отметил Каторов.

Губернатор Подмосковья в своем выступлении 27 апреля заявил, что все жители должны заметить позитивные перемены.

Каторов подчеркнул, что в решении поставленных задач помогает флагман российской науки и обороны — АО «ВПК «НПО машиностроения». На предприятии открывают новые производственные мощности и расширяют существующие производства. Благодаря этому удается создавать новые рабочие места.

«Начал работать обновленный муниципальный коворкинг, куда со своими готовыми бизнес-проектами приходят молодые предприниматели», — сказал Каторов.

Он уточнил, что в Реутове также работает муниципальная программа поддержки предпринимательства.