Россияне признались, что будут загадывать в новогоднюю ночь
Желания жителей РФ в новогоднюю ночь выяснил сервис по поиску работы Superjob, сообщил сайт RT со ссылкой на результаты проведенного исследования.
Здоровье для себя, членов семьи и друзей оказалось самым частым желанием респондентов: 35% опрошенных в Новый год загадают именно это.
Высокий заработок в 2021 году попросят 8% опрошенных, еще 7% хотят, чтобы в мире не было войн. Столько же участников опроса мечтают о карьерном росте.
Традиционный список пожеланий пополнился в 2020 году окончанием пандемии COVID-19. В новогоднюю ночь это загадают 5% респондентов.
Счастья в наступающем году хотят 6% россиян, еще 4% мечтают о вступлении в брак, 3% интересует стабильность. Столько же опрошенных хотят пожелать себе любви и жилья.
В проведенном опросе приняли участие 1,6 тысячи респондентов из всех российских округов.
В письмах Деду Морозу жители РФ чаще всего просят в подарок на Новый год смартфон, конструкторы «Лего» и куклы «L.O.L».