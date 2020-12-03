Россияне признались, что будут загадывать в новогоднюю ночь

Под бой курантов 31 декабря россияне намерены загадать здоровье и высокий заработок. В следующем году они надеются на карьерный рост и окончание пандемии коронавируса.

Желания жителей РФ в новогоднюю ночь выяснил сервис по поиску работы Superjob, сообщил сайт RT со ссылкой на результаты проведенного исследования.

Здоровье для себя, членов семьи и друзей оказалось самым частым желанием респондентов: 35% опрошенных в Новый год загадают именно это.

Высокий заработок в 2021 году попросят 8% опрошенных, еще 7% хотят, чтобы в мире не было войн. Столько же участников опроса мечтают о карьерном росте.

Традиционный список пожеланий пополнился в 2020 году окончанием пандемии COVID-19. В новогоднюю ночь это загадают 5% респондентов.

Счастья в наступающем году хотят 6% россиян, еще 4% мечтают о вступлении в брак, 3% интересует стабильность. Столько же опрошенных хотят пожелать себе любви и жилья.

В проведенном опросе приняли участие 1,6 тысячи респондентов из всех российских округов.

В письмах Деду Морозу жители РФ чаще всего просят в подарок на Новый год смартфон, конструкторы «Лего» и куклы «L.O.L».