Почта Деда Мороза назвала самые популярные желания россиян

Дети и взрослые отправляют тысячи писем в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге. Чаще всего на Новый год от волшебника хотят получить смартфон, на втором месте по популярности конструкторы «Лего» и куклы «L.O.L».

На третьей строчке новогодних желаний расположились квадрокоптеры, гироскутеры, планшеты и ноутбуки. Часто в подарок также просят велосипеды, рассказала «Известиям» представитель почты Деда Мороза Наталья Медведкова.

Популярными детскими запросами в этом году стали пижамы в виде единорога, машинки на пульте управления и плюшевая акула из ИКЕА. Еще в этом году дедушке желают не болеть и просят избавить мир от пандемии.

Каждоне третье письмо приходит от взрослых. Их, по словам Медведковой, можно разделить на две категории. Одни просят здоровья и благополучия. Другие желают машин, квартир и акций.

«Пенсионеры просят о материальной помощи, а иногда присылают жалобы на чиновников», — рассказала она, добавив, что такое письмо для них — способ выговориться.

Только за ноябрь Дед Мороз получил больше 20 тысяч посланий.