Россияне пожаловались на сбой в «Яндексе»

Крупный сбой произошел в работе «Яндекса». Россияне не могут зайти на почту и жалуются на проблемы с сайтом.

Согласно информации Downdetector, проблемы начались 5 февраля, после 16:00 по московскому времени. Сбой заметили жители сразу нескольких городов России. Больше всего он затронул Москву, Нижний Новгород и Санкт-Петербург.

Источник фото: downdetector.ru

Проблемы с почтой испытывают 70% пользователей, а с работой сайта — 27%. В комментариях люди пишут, что у них не получается удалить письма, а прочитанные снова отображаются как неоткрытые.

«Не грузит ни один сервис „Яндекса“. Все остальные сайты, не связанные с „Яндексом“, работают», — рассказал один из пользователей.

«Кто знает, что происходит с сервисами „Яндекса“? Невозможно зайти на почту, в „Яндекс.Диск“… Предлагает легкую версию, но и в ней ничего не работает. Ни одна кнопка не нажимается», — пожаловался Дмитрий.

Представитель компании подтвердил информацию о неполадках и пообещал, что скоро все заработает.

«У ряда пользователей возникают кратковременные трудности с доступом к сервисам Яндекса. Наши специалисты работают над устранением сложностей», — сообщил он «360».

Прошлый сбой россияне заметили 27 января. Тогда также возникали ошибки с почтой, поисковиком и «Яндекс.Деньгами».