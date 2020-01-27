Пользователи заметили сбои в работе «Яндекса»

Пользователи начали жаловаться на проблемы примерно с 10:00, к 12:00 жалобы на ошибки стали поступать массово.

Чаще всего у пользователей возникают проблемы с почтой и работой поисковой системы. Ошибки также появляются при использовании сервиса «Яндекс.Деньги».

Источник фото: Downdetector

Судя по карте сбоев, с ошибками чаще всего сталкиваются пользователи из Центральной части России. Наибольшее количество жалоб поступает из московского региона и Санкт-Петербурга.

Утром 27 января пользователи в России начали жаловаться на сбои в работе Mail.ru. С перебоями работали почтовый сервис и сайт. Больше всего ошибок также было зафиксировано в центральной части страны. Техподдержка Mail.ru в Twitter заявила, что «возникли временные технические трудности», и извинилась за доставленные неудобства.

Пользователи Twitter предположили, что сбои могут быть связаны.