Россияне попросили у Деда Мороза взрослые подарки

В пресс-службе Деда Мороза рассказали, что чаще всего взрослые россияне просят в подарок погашение кредитов и бытовую технику. У детей все гораздо проще — гаджеты и игрушки.

Также взрослое население мечтает, что однажды Дед Мороз улучшит их жилищные условия, подарит мебель, технику, путевки и автомобили. В пресс-службе отметили, что очень много россиян просят волшебника подарить здоровье, счастье, любовь и мир во всем мире, передает News.ru.

Дети в своих письмах чаще всего пишут Деду Морозу о телефонах, мягких игрушках, планшетах и куклах. Письма с пожеланиями приходят в резиденцию в течение всего года, но ближе к празднику их поток в разы увеличивается.

В середине ноября стало известно, что традиционное путешествие Деда Мороза из Великого Устюга в этом году будет не таким масштабным из-за ситуации с коронавирусом. Однако прием гостей в резиденции волшебника продолжается, но с соблюдением требований Роспотребнадзора. Вход разрешен только в защитных масках, а экскурсии не проводят группами.