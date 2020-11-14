Новогоднее путешествие Деда Мороза сократят из-за пандемии

Собеседник агентства отметил, что если Дед Мороз не сможет побывать во всех городах России, то обязательно разместит поздравление в своих официальных аккаунтах в канун Нового года.

«Волшебник мечтает, чтобы в каждом городе, в каждом регионе дети и взрослые болели меньше, берегли себя, заботились о старших», — заявили в пресс-службе Деда Мороза.

При этом в своей резиденции волшебник продолжает принимать гостей, но с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора. Вход разрешается только в масках, на входе стоят санитайзеры, проводятся постоянные проветривания помещений. Экскурсии проводят не группам, а только членам одной семьи.

Новогодние мероприятия начали отменять и российские регионы. Газета «Известия» напомнила, что в Москве не будет концертов, гуляний и традиционного фестиваля «Путешествие в Рождество». Мэр российской столицы Сергей Собянин уже заявил, что просто гулять по улицам москвичам не запретят.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев не исключил, что массовых мероприятий в дни новогодних каникул власти организовывать не будут. Глава региона подчеркнул, что встретить Новый год лучше в кругу семьи. Также он обратился к подмосковным организациям и попросил отказаться от проведения корпоративов.