Россияне понабрали микрозаймов перед 8 Марта

Подарки любимым женщинам на 8 Марта затянули российских мужчин в долговую яму. Чтобы не ударить перед избранницей в грязь лицом, кавалеры понабрали микрокредитов на 4% больше, чем в прошлом году.

«В преддверии 8 Марта 260 тысяч мужчин оформили займы на подарки к Международному женскому дню на сумму 2,5 — 2,7 миллиарда рублей. Напомним, что в прошлом году их было 250 тысяч на сумму два миллиарда рублей», — приводит РИА «Новости» текст сообщения финансового маркетплейса «Юником24».

По данным исследования, больше всего займов оформили мужчины из Москвы и Подмосковья, Новосибирска и Красноярска. Некоторые респонденты планируют потратить какую-то часть денег на подарки, а остаток пустят на другие нужды. Средний размер суммы, которую мужчины одалживали в точках микрозаймов, составил 19,3 тысячи рублей.

Ранее стало известно, какие подарки на 8 Марта больше всего ждут российские женщины. На первом месте оказались ювелирные украшения, на втором — косметика и парфюмерия, а на третьем — подарочные сертификаты.