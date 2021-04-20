Россияне поделились своими главными страхами

В новом году у россиян сформировались новые страхи. В частности, людей тревожат действия полиции и судов на протестных акциях. Об этом свидетельствуют данные «Национального индекса тревожностей», который подготовила Компания развития общественных связей (КРОС).

Эксперты полагают, что в период с января по март в соцсетях наблюдался всплеск негативных высказываний и в адрес полицейских, и в адрес протестующих. Кроме того, рост тревожности также связан с коронавирусом и страхом перед началом войны.

«Подавляющая часть общества не хочет революций и потрясений, так как опасается их последствий. В то же время то, как действуют правоохранительные органы и какие решения принимают суды, людям тоже не очень нравится», — передала газета «Коммерсант» слова директора по аналитике КРОС Андрея Лебедева.

Но и это не все. Россиян заставляет тревожиться подорожание продуктов, давление государства на соцсети, обострение российско-американских отношений и вооруженного конфликта в Донбассе, уточнило Ura.ru. Еще у жителей ряда областей появился страх перед нашествием волков.