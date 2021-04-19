Названы овощи, которые подорожали на четверть за год

За год картофель, свекла и морковь подорожали на 25% и более. Рост цен коснулся и других овощей, сообщил ТАСС оператор фискальных данных «Такском» — эта компания передает налоговикам данные кассовых чеков.

Килограмм картофеля в марте этого года стоил 49 рублей. По сравнению с мартом прошлого года цена выросла на 25%.

За первые три месяца 2021 года средняя цена на картофель увеличилась на 7%. Продажи за тот же период возросли на 24%. За год продажи выросли на 6%.

Морковь в марте этого года продавали в среднем по 63 рубля за килограмм (+24% за год), свеклу — по 56 рублей (+29%).

С января по март 2021 года цена моркови выросла на 18%, ее продажи увеличились на 14%. За год продажи корнеплода упали на 12%.

Цена на свеклу за январь–март 2021 года увеличилась на 19%, продажи выросли на 11%. В годовом выражении продажи свеклы упали на 6%.

Помидоры за год подорожали на 5% — до 206 рублей за килограмм. Относительно января 2021 года средняя цена увеличилась на 2%, продажи томатов выросли на 8%. С марта 2020 по март 2021 года продажи выросли на 4%.

Огурцы в марте текущего года в среднем стоили 140 рублей за килограмм, что на 3% больше, чем годом ранее. С января 2021 года цены выросли на 3%, продажи — на 21%. За год огурцов стали покупать на 10% меньше.

Свежий перец за год подорожал на 16% — до 354 рублей за килограмм. За первые три месяца 2021 года средняя цена выросла на 9%, продажи — на 2%. За год продажи упали на 11%.