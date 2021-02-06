Россияне поделились планами на отпуск в этом году

Из тех респондентов, кто собрался отправиться в путешествие в отпуске, 4% будут отдыхать Крыму. Каждый десятый россиянин выбрал Черноморское побережье Краснодарского края. На курортах кавказских Минеральных Вод планируют провести отпуск 4% опрошенных. Еще 8% поедут в другие регионы России.

В Турцию в новом году хотят слетать 7% процентов опрошенных, а 15% поедут в другие страны. 15% жителей России вообще не настроены отдыхать в этом году. В опросе приняли участие 1300 человек.

Ранее аналитики подсчитали — стоимость внутренних перелетов по России с вылетом весной снизилась на 10%. Средний чек на путешествие по воздуху составил 6700 рублей. Первыми в списке самых популярных городов для путешествий стали Сочи, Симферополь и Минеральные Воды.