Перелеты по России подешевели

Стоимость внутренних перелетов по России с вылетом весной стала меньше на 10%. Средний чек на авиапутешествие составил 6 700 рублей. Список наиболее популярных городов для путешествий возглавили Сочи, Симферополь и Минеральные Воды.

«Самые востребованные направления — это традиционно Сочи, Симферополь и Минеральные Воды. Средний чек за перелет по России на весну пока на 10% меньше, чем год назад. Были проанализированы бронирования, совершенные в период с 1 декабря 2020 года по 29 января 2021 года с вылетами в течение весны», — рассказали в одном из сервисов для планирования путешествий ТАСС.

Средний чек, по словам экспертов, по уже оформленным билетам на весну по России составляет 6 733 рубля за перелет в одну сторону. Это на 10% меньше, чем год назад, когда авиабилеты по России стоили в среднем 7 472 рубля.

Средняя сумма на авиабилеты из столицы в города России составила чуть более 5 800 рублей. Произошло снижение на 7%. При вылете из Санкт-Петербурга средняя цена несколько превысила 4 700 рублей. Средняя цена по сравнению с прошлым годом опустилась на 12 процентов.

Из Москвы также много покупают билеты в Калининград, Краснодар, Екатеринбург, Анапу, Иркутск и Санкт-Петербург. Из Санкт- Петербурга наиболее часто бронируют билеты в Сочи, Миниральные Воды, Симферополь, Новосибирск, Калининград и Красноярск.