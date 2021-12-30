Названы самые популярные направления новогодних поездок россиян

В предновогодние дни аэропорт Шереметьево стал лидером по пассажирским перевозкам в стране. В среднем за сутки через него проходит более 100 тысяч пассажиров. Самый пик нагрузки прогнозируется на вечер 30 декабря. Самыми популярными направлениями стали курорты Краснодарского края. Санкт-Петербург, из зарубежных стран — Эмираты и Египет. Об этом рассказал РЕН ТВ.

«Египет — это вот главный хит продаж этого Нового года. И вообще — в последний раз россияне летали на Новый год в Египет 7 лет назад, тогда были прямые рейсы. Потому что с 2015-го рейсы на Египет закрыты были, прямые рейсы», — рассказал член президиума Альянса туристических агентств России Александр Мкртчян.

По мнению эксперта, после праздника загрузка аэропортов вырастет еще сильнее — примерно на 10% по сравнению с 30 и 31 января. Пик придется на 2 января. Это объясняется тем, что домой полетят люди, встречавшие Новый год в Москве.

В связи с массовым предновогодним вылетом пассажиров таможенники и пограничники работают в усиленном режиме. Службы нацелены на то, чтобы все туристы улетели вовремя и встретили Новый год так, как запланировали.

Ранее часть россиян рассказали, что отметят Новый год с «воображаемым другом».