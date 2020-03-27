Россияне поделились лайфхаками для продуктивной работы из дома

Из-за распространения коронавирусной инфекции многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленку. Россияне поделились секретами, как продуктивно работать из дома.

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на опрос компании по продаже авиабилетов, большинство людей пожаловались, что эффективной работе, в первую очередь, мешают домочадцы.

«Приходится выгонять мужа и кошку из второй комнаты и работать», — рассказала одна из респондентов. Проживающие в небольших квартирах сотрудники используют наушники или беруши.

Чтобы войти в рабочий режим, некоторым людям надо переодеться.

«Первым делом заклеить веб-камеру на домашнем компе. И на всякий случай все-таки надеть трусы», — пошутил один из опрошенных.

Ранее стал известен способ сделать работу на удаленке более эффективной. Она пойдет продуктивнее, если сотрудникам разрешат забрать из офисов привычную технику и даже кресла. Минтруд разъяснил правила для начальников и сотрудников, как организовать удаленную работу во время эпидемии коронавируса. Ведомство ответило на самые популярные вопросы.