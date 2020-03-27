Россияне поделились лайфхаками для продуктивной работы из дома
Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на опрос компании по продаже авиабилетов, большинство людей пожаловались, что эффективной работе, в первую очередь, мешают домочадцы.
«Приходится выгонять мужа и кошку из второй комнаты и работать», — рассказала одна из респондентов. Проживающие в небольших квартирах сотрудники используют наушники или беруши.
Чтобы войти в рабочий режим, некоторым людям надо переодеться.
«Первым делом заклеить веб-камеру на домашнем компе. И на всякий случай все-таки надеть трусы», — пошутил один из опрошенных.
Ранее стал известен способ сделать работу на удаленке более эффективной. Она пойдет продуктивнее, если сотрудникам разрешат забрать из офисов привычную технику и даже кресла. Минтруд разъяснил правила для начальников и сотрудников, как организовать удаленную работу во время эпидемии коронавируса. Ведомство ответило на самые популярные вопросы.