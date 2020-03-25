Назван способ сделать работу на удаленке более эффективной

Работа на удаленке будет эффективнее, если сотрудникам разрешат забрать из офисов привычную технику и даже кресла. Эксперты считают, что ситуация даже может пойти на пользу корпоративным стандартам. Они просто станут мягче.

Президент компании Global Workplace Analytics Кейт Листер в беседе с РИА «Новости» заметила, что не дать человеку возможность работать в привычных условиях было бы псевдоэкономией.

«Например, если человек привык работать с двумя мониторами, то откат на один монитор или к ноутбуку существенно снизит его продуктивность», — подчеркнула она, порекомендовав брать домой технику и «даже офисное кресло».

В кризисном режиме сейчас работают практически все. Как с максимальной эффективностью организовать работу дома, станет понятно недели через две. Появятся хотя бы какие-то стандарты.

«Это уже о том, как держать шею, когда вы работаете восемь часов в день, сидя работать или стоя, или ходить взад вперед. Конечно, нужно тихое место», — пояснила Листер.

Корпоративные стандарты из-за вынужденного перехода на удаленную работу, скорее всего, смягчатся. Дома будет шум — от детей, собак и по другим причинам, что просто является частью жизни.

«Думаю, что это приведет не к изоляции друг от друга, а наоборот, сплотит людей», — предположила эксперт.

По ее словам, людей не стоит принуждать к работе в строго определенное время. Можно воспользоваться опытом компаний, которые устанавливают так называемые «базовые часы». В этот период человек, например, должен быть в доступе для совещаний и других активностей. Собрания в режиме видеоконференций позволят людям делать несколько дел одновременно.

Многие компании в Москве сейчас перевели большинство сотрудников на «удаленку» для борьбы с распространением коронавируса. Такой формат работы впервые подвергается столь масштабной проверке на прочность.