Россияне поддержали уход Zara после рекламы с поцелуем темнокожих мужчин

Испанский бренд Zara выложил в соцсетях рекламу с двумя целующимися темнокожими мужчинами. Публикация не понравилась пользователям из РФ.

Zаrа выпускает одежду и аксессуары класса масс-маркет. Пост с новой рекламой бренда получил много негативных комментариев от пользователей из РФ. Они оставляли под публикации гневные эмодзи. Также россияне писали о том, что теперь они рады уходу бренда с территории РФ.

Zara приостановила работу в России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Компания Inditex, которой принадлежит испанский бренд, заявила о своем решении 5 марта. Корпорация сослалась на то, что она «не может гарантировать непрерывность операций и коммерческих условий в Российской Федерации».