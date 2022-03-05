Бренды Zara и Bershka приостановят работу в России

Испанская компания Inditex прекратит свою работу в России. В ее состав входят такие бренды, как Zara, Pull & Bear, Oysho, Веrshkа. Об этом сообщили представители корпорации.

В текущих обстоятельствах Inditex не может гарантировать непрерывность операций и коммерческих условий в Российской Федерации и временно приостанавливает свою деятельность», — сказано в сообщении, которое процитировало агентство Reuters.

По сведениям Inditex, на РФ приходится около 8,5% прибыли компании до вычета налогов и процентов.

РИА «Новости» написало, что речь идет о приостановке работы 502 магазинов, 86 из которых продают одежду марки Zara. Также будет запрещена и онлайн-торговля.

Также Inditеx владеет такими брендами, как Stradivarius и Massimo Dutti.