Россияне поддержали идею сделать 12 апреля выходным

Почти половина жителей России поддержали идею сделать День космонавтики выходным. Около трети соотечественников — 30% — высказались против. Об этом сообщил RT со ссылкой на данные опроса онлайн-сервиса по поиску работы.

«Поддерживают эту идею 48% россиян, возражают — 30%, еще 22% опрошенных затруднились дать однозначную оценку инициативе», — говорится с результатах исследования.

Те, кто хочет сделать этот день выходным, объяснили решение тем, что нужно подчеркнуть достижения России в освоении космоса. Противники идеи отдыхать 12 апреля скептически отнеслись к тому, что современную Россию можно назвать космической державой. По их мнению, дополнительный выходной стране навредит экономике.

По данным исследования, за отдых в День космонавтики выступили 55% людей в возрасте от 25 до 34 лет. С ними согласились 39% россиян старше 45 лет.

Ранее каждый второй россиянин признался, что несколько раз в месяц трудится по вечерам и ночами. Каждому третьему хотя бы раз в месяц приходится работать в выходные. 42% респондентов выступили против этой необходимости.