Россияне объяснили, почему работают в выходные и праздники

Регулярно работать в выходные приходится 58% россиян. При этом 42% жителей страны выступают против такой практики. Об этом со ссылкой на исследование сервиса «Зарплата.ру» сообщило РИА «Новости».

Каждый второй россиянин признался, что по крайней мере несколько раз в месяц трудится вечерами и ночами. Каждому третьему хотя бы раз в месяц приходится работать в выходные.

Из сотрудников, которые работают в выходные и по праздникам, 31% опрошенных признались, что трудятся ради перспектив продвижения по карьере. А 26% ответили, что поступают так из-за необходимости, так как у них собственный бизнес. При этом 22% респондентов выходят на работу, пока все отдыхают, ради дополнительного заработка. Еще 11% признались, что делают это из-за страха потерять работу. А 3% просто некуда девать свободное время.

Только 4% работников в России совсем не трудятся вечером и ночью. А 21% никогда не работают в выходные дни.

В Москве и Подмосковье переработку чаще всего берут на себя сотрудники в сфере услуг, в том числе курьеры и таксисты (24%), а также журналисты и продюсеры (19%). В Санкт-Петербурге — водители (18%), в Екатеринбурге и Казани — учителя (15%). Абсолютными лидерами по переработкам в прошлом году предсказуемо стали врачи.

В опросе приняли участие более 2,3 тысячи респондентов, проживающих в разных российских регионах.

Ранее стало известно, сколько россиян, получивших высшее образование, работают не по специальности.