Россияне подали более 2 млн заявлений на «детские» выплаты за сутки

За минувшие сутки россияне подали более двух миллионов заявок на выплату единовременного пособия на детей в размере 10 тысяч рублей. Его можно получить на каждого ребенка в семье в возрасте от 3 до 16 лет.

Данные по заявлениям озвучил премьер-министр России Михаил Мишустин, уточнило РИА «Новости».

Глава Кабмина проводит совещание, темой которого стала социально-экономическая ситуация в стране. Все вопросы обсуждают в онлайн-формате.

Для оформления пособия накануне открыли новый портал posobie16.gosuslugi.ru. Это отдельная страница сайта госуслуг. Всего за шесть часов его работы за выплатами обратились около миллиона раз.

О необходимости единовременных выплат семьям с детьми заявил во время своего обращения президент РФ Владимир Путин. Родителям с детьми до трех лет выделят по пять тысяч рублей за апрель, май и июнь. Семьям, где есть дети от трех до 16 лет, единовременно заплатят 10 тысяч рублей.