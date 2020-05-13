За 6 часов за выплатами на детей обратился миллион россиян

Во вторник 12 мая ведомство сообщило об открытии нового портала для оформления пособия на детей в 10 тысяч рублей. Он был создан на отдельной странице сайта госуслуг — posobie16.gosuslugi.ru. «По данным на 22.30 по московскому времени, число заявлений достигло одного миллиона», — уточнили в Минкомсвязи.

Накануне президент России Владимир Путин в своем обращении объявил о необходимости единовременных выплат семьям с детьми. Кабинет министров позже утвердил выплаты: родители с детьми до трех лет смогут получить по пять тысяч рублей за апрель, май и июнь, а с детьми от трех до 16 лет — разовую выплату в размере десяти тысяч рублей.