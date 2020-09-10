Россияне перестали выплачивать долги МФО

В России на конец июля выросла доля просроченных микрозаймов. Эксперты полагают, что долги растут из-за изменения политики взысканий. Деньги у МФО жители страны в 2020 году берут реже.

На 31 июля россияне задолжали на 9,18% больше, чем в прошлом году, сообщил ТАСС со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс». «Просрочка» сроком более 90 дней достигла уровня 44,78%.

Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин заметил, что растут долги не только из-за пандемии. Скорее, влияние на это оказали изменения, произошедшие в политике взысканий.

«Все большее распространение на рынке получают собственные процедуры взыскания, включая судебные», — пояснил Уклеин. Он добавил, что МФО обращаются к собственным коллекторным службам, чтобы «повысить совокупные сборы» и частично компенсировать снижение максимального порога кредитных ставок.

Сектор микрозаймов может стать менее устойчивым в 2020-м и первой половине 2021 года из-за ухудшения качества портфелей микрозаймов. Риски, считают в группе рейтингов финансовых институтов АКРА, смягчат «наличие уже созданных резервов под обесценивание» и относительно высокая капитализация сектора.

В БКИ подсчитали, что за первые шесть месяцев 2020 года российские МФО выдали 10,5 миллиона микрозаймов на общую сумму в 128,8 миллиарда рублей. Показатели, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уменьшились на 12,3% по количеству и на 8% — по объему.

Специалисты связывают это с кризисом, который сократил базу качественных заемщиков, и ужесточением кредитной политики МФО. Последние тщательнее оценивают риск-портфель заемщика и уровень его долговой нагрузки.